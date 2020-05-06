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Аякс - АЗ Алкмар 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аякс
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
25НидерландызщЮри Бас
4МексикапзЭдсон Альварес
8НидерландыпзКеннет Тейлор
21АвстрияпзФлориан Гриллич
6НидерландыпзДави Классен
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
10СербиянпДушан Тадич
7НидерландынпСтивен Бергвейн
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
31НидерландызщСэм Бёкема
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
5ВенгриязщМилош Керкез
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
8НидерландыпзЙорди Класи
16НидерландыпзСвен Мейнанс
14СШАпзДжордже Михайлович
7ДаниянпЙенс Одгор
35НидерландынпМекс Мердинк
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3073
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3065
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3062
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3060
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3053
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3052
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3045
8 НЕК Неймеген3038
9 Валвейк3038
10 Херенвен3038
11 Гоу Эхед Иглс3036
12 Фортуна3032
13 Витесс3031
14 Волендам3030
15 Эммен3028
16
Стыковая зона
Эксельсиор3028
17
Зона вылета
Гронинген3017
18
Зона вылета
Камбюр3016

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