Аякс - АЗ Алкмар 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
06 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|25
|зщ
|Юри Бас
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|21
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Дави Классен
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Душан Тадич
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|5
|зщ
|Милош Керкез
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|14
|пз
|Джордже Михайлович
|7
|нп
|Йенс Одгор
|35
|нп
|Мекс Мердинк
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|30
|73
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|30
|62
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|30
|60
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|30
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|30
|52
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|30
|45
|8
|НЕК Неймеген
|30
|38
|9
|Валвейк
|30
|38
|10
|Херенвен
|30
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|30
|36
|12
|Фортуна
|30
|32
|13
|Витесс
|30
|31
|14
|Волендам
|30
|30
|15
|Эммен
|30
|28
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|30
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|30
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|30
|16