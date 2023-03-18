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Динамо-Брест - Неман 06 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
06 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Динамо-Брест
Неман

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Неман, которое состоится 06 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Неман
Гродно
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн6 5 0 1 14-4 15 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ6 4 2 0 7-3 14 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С5 4 1 0 9-3 13 86.7
4 БАТЭ6 3 2 1 10-7 11 61.1
5 Неман5 3 1 1 7-4 10 66.7
6 Славия-Мозырь7 3 1 3 7-7 10 47.6
7 Ислочь6 3 0 3 10-6 9 50.0
8 Слуцк7 2 2 3 9-10 8 38.1
9 Минск6 1 3 2 5-5 6 33.3
10 Гомель5 1 3 1 6-7 6 40.0
11 Сморгонь6 2 0 4 6-14 6 33.3
12 Нафтан6 1 2 3 4-9 5 27.8
13 Энергетик-БГУ6 1 1 4 3-9 4 22.2
14 Динамо-Брест6 1 0 5 4-9 3 16.7
15
Зона вылета
Белшина5 0 2 3 2-6 2 13.3

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