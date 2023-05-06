Белшина - БАТЭ 06 Мая прямая трансляция
06 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - БАТЭ, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|6
|5
|0
|1
|14-4
|15
|83.3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|6
|4
|2
|0
|7-3
|14
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|5
|4
|1
|0
|9-3
|13
|86.7
|4
|БАТЭ
|6
|3
|2
|1
|10-7
|11
|61.1
|5
|Неман
|5
|3
|1
|1
|7-4
|10
|66.7
|6
|Славия-Мозырь
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|47.6
|7
|Ислочь
|6
|3
|0
|3
|10-6
|9
|50.0
|8
|Слуцк
|7
|2
|2
|3
|9-10
|8
|38.1
|9
|Минск
|6
|1
|3
|2
|5-5
|6
|33.3
|10
|Гомель
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|40.0
|11
|Сморгонь
|6
|2
|0
|4
|6-14
|6
|33.3
|12
|Нафтан
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|27.8
|13
|Энергетик-БГУ
|6
|1
|1
|4
|3-9
|4
|22.2
|14
|Динамо-Брест
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
|16.7
| 15
Зона вылета
|Белшина
|5
|0
|2
|3
|2-6
|2
|13.3