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Актобе - Аксу 06 Мая прямая трансляция

06 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
Актобе
Аксу

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Аксу, которое состоится 06 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Аксу
Павлодар
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар7 6 1 0 10-2 19 90.5
2
Квалификация Лиги конференций
Астана7 5 0 2 10-9 15 71.4
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе7 4 2 1 18-8 14 66.7
4 Ордабасы7 4 2 1 16-8 14 66.7
5 Кайрат7 3 3 1 16-10 12 57.1
6 Тобол7 3 2 2 10-10 11 52.4
7 Окжетпес7 3 1 3 11-9 10 47.6
8 Кайсар7 3 1 3 11-9 10 47.6
9 Атырау7 3 1 3 7-13 10 47.6
10 Жетысу7 2 1 4 6-11 7 33.3
11 Шахтёр Крг7 1 2 4 9-12 5 23.8
12
Зона вылета
Каспий7 1 1 5 7-15 4 19.0
13
Зона вылета
Аксу7 1 1 5 7-16 4 19.0
14
Зона вылета
Мактаарал7 1 0 6 5-11 3 14.3

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