Астана - Мактаарал 06 Мая прямая трансляция
06 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Мактаарал, которое состоится 06 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Мактаарал
Атакент
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|7
|6
|1
|0
|10-2
|19
|90.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|7
|5
|0
|2
|10-9
|15
|71.4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|7
|4
|2
|1
|18-8
|14
|66.7
|4
|Ордабасы
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|66.7
|5
|Кайрат
|7
|3
|3
|1
|16-10
|12
|57.1
|6
|Тобол
|7
|3
|2
|2
|10-10
|11
|52.4
|7
|Окжетпес
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|47.6
|8
|Кайсар
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|47.6
|9
|Атырау
|7
|3
|1
|3
|7-13
|10
|47.6
|10
|Жетысу
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|33.3
|11
|Шахтёр Крг
|7
|1
|2
|4
|9-12
|5
|23.8
| 12
Зона вылета
|Каспий
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|19.0
| 13
Зона вылета
|Аксу
|7
|1
|1
|5
|7-16
|4
|19.0
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|7
|1
|0
|6
|5-11
|3
|14.3