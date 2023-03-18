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ЦСКА - Оренбург 07 Мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
ЦСКА
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Изучаем расклады в борьбе за место в тройке РПЛ. У армейцев самый сложный календарь, но в них верит суперкомпьютер.Материалы по теме ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Расклады в борьбе за место в тройке РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит25 19 4 2 65-13 61 81.3
2 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
3 Спартак М25 14 7 4 55-32 49 65.3
4 ЦСКА25 14 6 5 46-23 48 64.0
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
7 Оренбург25 12 3 10 48-48 39 52.0
8 Краснодар25 11 6 8 53-41 39 52.0
9 Сочи25 10 4 11 35-45 34 45.3
10 Локомотив М25 9 5 11 42-42 32 42.7
11 Урал25 7 5 13 27-41 26 34.7
12 Крылья Советов25 6 7 12 25-40 25 33.3
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород25 6 4 15 27-49 22 29.3
15
Зона вылета
Химки26 4 5 17 24-58 17 21.8
16
Зона вылета
Торпедо М26 3 4 19 20-49 13 16.7

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