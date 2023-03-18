ЦСКА - Оренбург 07 Мая прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
07 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Марцел Личка
История личных встреч
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Изучаем расклады в борьбе за место в тройке РПЛ. У армейцев самый сложный календарь, но в них верит суперкомпьютер.Материалы по теме ЦСКА, «Спартак» или «Ростов»? Расклады в борьбе за место в тройке РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|81.3
|2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|64.1
|3
|Спартак М
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|65.3
|4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|64.0
|5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|55.1
|6
|Динамо М
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|53.8
|7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|52.0
|8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|52.0
|9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|45.3
|10
|Локомотив М
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|42.7
|11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|34.7
|12
|Крылья Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|33.3
|13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|30.8
|14
|Пари Нижний Новгород
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|29.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|21.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|16.7