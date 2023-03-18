Зенит - Спартак М 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Спартак М, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
Текстовая трансляция{timer}
0'
В воскресенье «Зенит» может завоевать пятый чемпионский титул подряд.Материалы по теме «Зенит» Семака всегда брал титул досрочно. Но со «Спартаком» может повторить рекорд 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура РПЛ: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|81.3
|2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|64.1
|3
|Спартак М
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|65.3
|4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|64.0
|5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|55.1
|6
|Динамо М
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|53.8
|7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|52.0
|8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|52.0
|9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|45.3
|10
|Локомотив М
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|42.7
|11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|34.7
|12
|Крылья Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|33.3
|13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|30.8
|14
|Пари Нижний Новгород
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|29.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|21.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|16.7