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Ньюкасл - Арсенал 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
07 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Арсенал, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
28АнглияпзДжозеф Уиллок
39БразилияпзБруно Гимарайнс
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
7Бразилиянп Жоэлинтон
14ШвециянпАлександер Исак
8АнглиянпЭнтони Гордон
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
15ПольшазщЯкуб Кивёр
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Восхищению командой Гвардиолы нет предела. Как и вере, что все трофеи уже в их руках.Материалы по теме «Титул берёт «Сити». Но теперь это незначительная цель». Реакция Англии на крах «Арсенала» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 35-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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