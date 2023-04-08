Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
07 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 07 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|24
|зщ
|Тило Керер
|27
|зщ
|Наиф Агер
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|11
|пз
|Лукас Пакета
|41
|пз
|Деклан Райс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
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Кажется, в борьбе за топ-4 ещё может быть интрига.Материалы по теме Вау! «МЮ» проиграл из-за гола на 90+9-й минуте 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|80.4
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|76.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|65.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|63.6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|54.3
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|57.3
|8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|51.4
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|47.6
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|44.1
|11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|41.2
|12
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|38.1
|13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|38.1
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|37.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|33.3
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5