23:23 ()
Свернуть список

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
07 Мая 2023 года в 21:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед, которое состоится 07 Мая 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
24ГерманиязщТило Керер
27МароккозщНаиф Агер
21ИталиязщАнджело Огбонна
3АнглиязщАарон Крессуэлл
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
28ЧехияпзТомаш Соучек
9ЯмайканпМайкл Антонио
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
20АнглиянпДжаррод Боуэн
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
Текстовая трансляция
{timer}
0'
Кажется, в борьбе за топ-4 ещё может быть интрига.Материалы по теме Вау! «МЮ» проиграл из-за гола на 90+9-й минуте 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал34 24 6 4 81-39 78 76.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед33 18 11 4 61-27 65 65.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед33 19 6 8 49-40 63 63.6
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед34 9 7 18 37-50 34 33.3
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close