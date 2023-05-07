23:23 ()
Свернуть список

Анже - Монако 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
07 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анже
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 07 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
1ФранцияврПоль Бернардони
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
94ТунисзщЯн Валери
22БенинзщСедрик Унтонджи
2ФранциязщБатиста Менди
6АлжирпзНабиль Бенталеб
10ФранцияпзХимад Абделли
34ФранцияпзДжастин-Ноэль Калумба
92СенегалнпСада Тиуб
23ФранциянпАдриен Уну
7СенегалнпИбраима Ньяне
16ГерманияврАлександр Нюбель
26ФранциязщРубен Агилар
6ФранциязщАксель Дисаси
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
2Бразилиязщ Вандерсон
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
17РоссияпзАлександр Головин
31ГерманиянпКевин Фолланд
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close