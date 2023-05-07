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Аяччо - Тулуза 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
07 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Аяччо
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Тулуза, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Тулуза
Тулуза
1ФранцияврБенжамен Леруа
25КамерунзщУмар Гонсалес
15ФранциязщКлеман Видаль
99МализщЮссуф Коне
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
8ФранцияпзВенсан Маршетти
20Коморские островапзМохамед Юссуф
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
5ФранцияпзРиад Нури
14Буркина-ФасонпСирий Байала
34ФранциянпМусса Сумано
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
10БельгияпзБрехт Дежагере
17НидерландыпзСтейн Спирингс
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
6МарокконпЗакария Абухляль
27НидерландынпТейс Даллинга
21БразилиянпРафаэл Ратан
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияФилипп Монтанье
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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