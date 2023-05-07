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Осер - Клермон 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
07 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Осер
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Клермон, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Клермон
Клермон-Ферран
1РумынияврЙонуц Раду
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
27ГвинеязщЖюльен Жанвье
13АлжирзщАким Зедадка
97МадагаскарпзРайан Равелсон
6Коморские островапзЮссуф М'Чангама
12МалипзБирама Туре
7ФранциянпГотье Эн
11СенегалнпМ'Байе Ньянг
10ФранциянпГаэтан Перрен
99ФранцияврМори Дио
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
15МализщШейк Умар Конате
21ФранциязщФлоран Ожье
36ГаназщАлиду Сейду
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
18КосовопзЭльбасан Рашани
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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