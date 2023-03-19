Лион - Монпелье 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
07 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Антони Лопеш
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|6
|пз
|Максанс Какере
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|23
|пз
|Тьяго Мендес
|18
|нп
|Райан Шерки
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|75
|зщ
|Мамаду Сако
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|27
|зщ
|Фету Мауасса
|18
|пз
|Лео Леруа
|12
|пз
|Жордан Ферри
|7
|нп
|Арно Норден
|99
|нп
|Вахби Хазри
|21
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|33
|24
|3
|6
|76-34
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|33
|21
|7
|5
|61-32
|70
|70.7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|33
|20
|9
|4
|55-25
|69
|69.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|33
|18
|7
|8
|66-50
|61
|61.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|57.8
|6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|54.9
|7
|Лион
|33
|15
|8
|10
|52-37
|53
|53.5
|8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|50.0
|9
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|49.0
|10
|Клермон
|33
|14
|7
|12
|36-43
|49
|49.5
|11
|Лорьян
|33
|13
|9
|11
|46-45
|48
|48.5
|12
|Монпелье
|33
|13
|4
|16
|52-52
|43
|43.4
|13
|Тулуза
|33
|12
|5
|16
|48-55
|41
|41.4
|14
|Брест
|33
|8
|11
|14
|37-48
|35
|35.4
|15
|Осер
|33
|8
|9
|16
|31-55
|33
|33.3
|16
|Страсбург
|33
|7
|11
|15
|44-55
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Нант
|33
|6
|14
|13
|35-48
|32
|32.3
| 18
Зона вылета
|Труа
|33
|4
|10
|19
|41-70
|22
|22.2
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|33
|6
|4
|23
|22-61
|22
|22.2
| 20
Зона вылета
|Анже
|33
|3
|5
|25
|27-72
|14
|14.1