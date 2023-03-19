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Лион - Монпелье 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
07 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лион
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
1ПортугалияврАнтони Лопеш
20ФранциязщСаэль Кумбеди
3АргентиназщНиколас Тальяфико
5ХорватиязщДеян Ловрен
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
6ФранцияпзМаксанс Какере
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
23БразилияпзТьяго Мендес
18ФранциянпРайан Шерки
26ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпАлександр Ляказетт
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
75ФранциязщМамаду Сако
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
18ФранцияпзЛео Леруа
12ФранцияпзЖордан Ферри
7ФранциянпАрно Норден
99ТуниснпВахби Хазри
21ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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