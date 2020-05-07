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Нант - Страсбург 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
07 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Нант
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Страсбург, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Страсбург
Страсбург
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
29ФранцияпзКентен Мерлен
3БразилияпзАндрей Жиротто
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
10ФранцияпзЛюдовик Блас
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигериянпМозес Саймон
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
1БельгияврМатц Селс
32ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
24ГаназщАлександер Джику
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
77УкраинапзЭдуард Соболь
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
19ФранцияпзХабиб Диарра
8ФранцияпзМорган Сансон
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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