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Труа - ПСЖ 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
07 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 34-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Труа
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - ПСЖ, которое состоится 07 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
ПСЖ
Париж
30ФранцияврГотье Галлон
22ФранциязщТанги Зукру
23ФранциязщАдиль Рами
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
18ФранциязщТьерно Бальде
39ФранциязщЯссер Ларуси
8ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
14ФранцияпзЖефф Рен-Аделаид
29ФранциянпВильсон Одобер
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
14ИспаниязщХуан Бернат
6ИталияпзМарко Верратти
15ПортугалияпзДанилу Перейра
8ИспанияпзФабиан Руис
17Португалияпз Витинья
28ИспанияпзКарлос Солер
44ФранциянпУго Экитике
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
АвстралияПатрик Киснорбо
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ33 24 3 6 76-34 75 75.8
2
Лига чемпионов
Марсель33 21 7 5 61-32 70 70.7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс33 20 9 4 55-25 69 69.7
4
Лига Европы
Монако33 18 7 8 66-50 61 61.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион33 15 8 10 52-37 53 53.5
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
10 Клермон33 14 7 12 36-43 49 49.5
11 Лорьян33 13 9 11 46-45 48 48.5
12 Монпелье33 13 4 16 52-52 43 43.4
13 Тулуза33 12 5 16 48-55 41 41.4
14 Брест33 8 11 14 37-48 35 35.4
15 Осер33 8 9 16 31-55 33 33.3
16 Страсбург33 7 11 15 44-55 32 32.3
17
Зона вылета
Нант33 6 14 13 35-48 32 32.3
18
Зона вылета
Труа33 4 10 19 41-70 22 22.2
19
Зона вылета
Аяччо33 6 4 23 22-61 22 22.2
20
Зона вылета
Анже33 3 5 25 27-72 14 14.1

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