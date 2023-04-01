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Аталанта - Ювентус 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
07 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Аталанта
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 07 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
3ДаниязщЙоаким Мехле
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
88ХорватияпзМарио Пашалич
91КолумбиянпДуван Сапата
1ПольшаврВойцех Щенсны
3Бразилиязщ Бремер
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
6Бразилиязщ Данило
11КолумбиязщХуан Куадрадо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
22АргентинапзАнхель Ди Мария
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
3
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
4
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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