Аталанта - Ювентус 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
07 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Ювентус, которое состоится 07 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Ювентус
Турин
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|88
|пз
|Марио Пашалич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|3
|зщ
|Бремер
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|6
|зщ
|Данило
|11
|зщ
|Хуан Куадрадо
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Филип Костич
|22
|пз
|Анхель Ди Мария
|9
|нп
|Душан Влахович
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|80.8
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|63.6
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|58.6
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|46.5
|9
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|10
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|45.5
|11
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|31.3
|17
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|27.3
| 18
Зона вылета
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|27.3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|21.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2