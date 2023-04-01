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Наполи - Фиорентина 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Наполи
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Фиорентина, которое состоится 07 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Фиорентина
Флоренция
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
98БразилиязщИгор дос Сантос
15СербиязщАлекса Терзич
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
10ИталияпзГаэтано Кастровилли
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
33ИталиянпРиккардо Соттиль
7СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
3
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
4
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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