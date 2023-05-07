23:24 ()
Свернуть список

Торино - Монца 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
07 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия)
Торино
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Монца, которое состоится 07 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Монца
Монца
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
13ШвейцариязщРикардо Родригес
19АвстриязщВалентино Лацаро
27КосовозщМергим Войвода
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
59РоссияпзАлексей Миранчук
16ХорватияпзНикола Влашич
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
28ИталияпзАндреа Кольпани
10ИталияпзМаттиа Валоти
84ИталиянпПатрик Чиурриа
47ПортугалиянпДани Карвалью
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
3
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
4
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close