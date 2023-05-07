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Лечче - Верона 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
07 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лечче
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Верона, которое состоится 07 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Верона
Верона
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
22ЗамбиянпЛамек Банда
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
27ПольшазщПавел Давидович
29ИталиязщФабио Депаоли
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
8СербиянпДарко Лазович
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи33 25 5 3 69-23 80 80.8
2
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
3
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
4
Лига чемпионов
Ювентус33 19 6 8 50-28 63 63.6
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта33 17 7 9 56-39 58 58.6
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина33 12 10 11 45-39 46 46.5
9 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
10 Монца33 12 9 12 41-44 45 45.5
11 Торино33 12 9 12 35-38 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче33 7 10 16 28-40 31 31.3
17 Верона33 6 9 18 27-51 27 27.3
18
Зона вылета
Специя33 5 12 16 28-54 27 27.3
19
Зона вылета
Кремонезе33 3 12 18 29-59 21 21.2
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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