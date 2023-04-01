Боруссия Д - Вольфсбург 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|23
|пз
|Эмре Джан
|17
|пз
|Мариус Вольф
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|29
|пз
|Жозуа Гилявоги
|20
|пз
|Ридле Баку
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|39
|пз
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Нико Ковач
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|69.9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|61.3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|51.6
|7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|51.1
|8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|48.4
|9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|46.2
|10
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|41.9
|11
|Кёльн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|40.9
|12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|37.6
|13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|36.6
|14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|34.4
|15
|Шальке-04
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|32.3
|16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|30.1
| 17
Зона вылета
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|30.1
| 18
Зона вылета
|Герта
|31
|6
|7
|18
|37-62
|25
|26.9