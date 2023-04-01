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Боруссия Д - Вольфсбург 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
07 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Боруссия Д
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Вольфсбург, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вольфсбург
Вольфсбург
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
22АнглияпзДжуд Беллингем
23ГерманияпзЭмре Джан
17ГерманияпзМариус Вольф
19ГерманияпзЮлиан Брандт
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
21НидерландынпДониэлл Мален
1БельгияврКоэн Кастельс
3БельгиязщСебастиан Борнау
5НидерландызщМикки ван де Вен
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
22ГерманияпзФеликс Нмеча
29ФранцияпзЖозуа Гилявоги
20ГерманияпзРидле Баку
16ПольшапзЯкуб Каминьский
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
39АвстрияпзПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д30 19 4 7 67-40 61 67.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург30 12 10 8 54-37 46 51.1
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
11 Кёльн31 9 11 11 42-49 38 40.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта31 6 7 18 37-62 25 26.9

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