Пасуш де Феррейра - Спортинг 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
07 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Спортинг, которое состоится 07 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|30
|25
|2
|3
|71-17
|77
|85.6
|2
|Порту
|30
|23
|4
|3
|63-19
|73
|81.1
|3
|Брага
|30
|23
|2
|5
|66-25
|71
|78.9
|4
|Спортинг
|30
|20
|4
|6
|61-28
|64
|71.1
|5
|Арока
|30
|13
|9
|8
|33-34
|48
|53.3
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|13
|5
|12
|29-36
|44
|48.9
|7
|Фамаликан
|30
|13
|3
|14
|34-39
|42
|46.7
|8
|Шавиш
|30
|10
|10
|10
|30-34
|40
|44.4
|9
|Каза Пия
|31
|11
|7
|13
|28-35
|40
|43.0
|10
|Боавишта
|31
|11
|7
|13
|37-49
|40
|43.0
|11
|Визела
|30
|11
|6
|13
|33-32
|39
|43.3
|12
|Риу Аве
|30
|10
|8
|12
|31-35
|38
|42.2
|13
|Портимоненсе
|31
|10
|4
|17
|24-40
|34
|36.6
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|7
|16
|28-39
|31
|33.3
|15
|Эшторил
|31
|8
|4
|19
|26-46
|28
|30.1
|16
|Маритиму
|30
|6
|4
|20
|27-56
|22
|24.4
|17
|Пасуш де Феррейра
|30
|5
|5
|20
|23-52
|20
|22.2
|18
|Санта-Клара
|31
|4
|7
|20
|22-50
|19
|20.4