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Пасуш де Феррейра - Спортинг 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
07 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Пасуш де Феррейра
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Спортинг, которое состоится 07 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияСезар Пауло Силва Пейшоту
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика30 25 2 3 71-17 77 85.6
2 Порту30 23 4 3 63-19 73 81.1
3 Брага30 23 2 5 66-25 71 78.9
4 Спортинг30 20 4 6 61-28 64 71.1
5 Арока30 13 9 8 33-34 48 53.3
6 Витория Гимарайнш30 13 5 12 29-36 44 48.9
7 Фамаликан30 13 3 14 34-39 42 46.7
8 Шавиш30 10 10 10 30-34 40 44.4
9 Каза Пия31 11 7 13 28-35 40 43.0
10 Боавишта31 11 7 13 37-49 40 43.0
11 Визела30 11 6 13 33-32 39 43.3
12 Риу Аве30 10 8 12 31-35 38 42.2
13 Портимоненсе31 10 4 17 24-40 34 36.6
14 Жил Висенте31 8 7 16 28-39 31 33.3
15 Эшторил31 8 4 19 26-46 28 30.1
16 Маритиму30 6 4 20 27-56 22 24.4
17 Пасуш де Феррейра30 5 5 20 23-52 20 22.2
18 Санта-Клара31 4 7 20 22-50 19 20.4

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