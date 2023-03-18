23:25 ()
Свернуть список

Сморгонь - Нафтан 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
07 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Сморгонь
Нафтан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Нафтан, которое состоится 07 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн6 5 0 1 14-4 15 83.3
2
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ7 4 2 1 13-7 14 66.7
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ6 4 2 0 7-3 14 77.8
4 Шахтёр С5 4 1 0 9-3 13 86.7
5 Неман6 4 1 1 10-5 13 72.2
6 Славия-Мозырь7 3 1 3 7-7 10 47.6
7 Ислочь6 3 0 3 10-6 9 50.0
8 Слуцк7 2 2 3 9-10 8 38.1
9 Минск7 1 4 2 7-7 7 33.3
10 Гомель6 1 4 1 8-9 7 38.9
11 Сморгонь6 2 0 4 6-14 6 33.3
12 Нафтан6 1 2 3 4-9 5 27.8
13 Энергетик-БГУ6 1 1 4 3-9 4 22.2
14 Динамо-Брест7 1 0 6 5-12 3 14.3
15
Зона вылета
Белшина6 0 2 4 2-9 2 11.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close