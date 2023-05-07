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Жетысу - Окжетпес 07 Мая прямая трансляция

07 Мая 2023 года в 12:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
Жетысу
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Окжетпес, которое состоится 07 Мая 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч

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