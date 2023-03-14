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Каспий - Атырау 07 Мая прямая трансляция

07 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
Каспий
Атырау

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Атырау, которое состоится 07 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Атырау
Атырау
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар7 6 1 0 10-2 19 90.5
2
Квалификация Лиги конференций
Астана8 6 0 2 12-9 18 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы8 5 2 1 20-8 17 70.8
4 Актобе8 5 2 1 20-9 17 70.8
5 Кайрат8 4 3 1 19-12 15 62.5
6 Тобол8 3 2 3 12-13 11 45.8
7 Окжетпес7 3 1 3 11-9 10 47.6
8 Кайсар8 3 1 4 11-13 10 41.7
9 Атырау7 3 1 3 7-13 10 47.6
10 Жетысу7 2 1 4 6-11 7 33.3
11 Шахтёр Крг7 1 2 4 9-12 5 23.8
12
Зона вылета
Каспий7 1 1 5 7-15 4 19.0
13
Зона вылета
Аксу8 1 1 6 8-18 4 16.7
14
Зона вылета
Мактаарал8 1 0 7 5-13 3 12.5

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