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Локомотив - Сочи 08 Мая прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
08 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Локомотив М
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив - Сочи, которое состоится 08 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияДмитрий Валерьевич Хохлов (и.о.)
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших молодых дриблёров мира за последний год. Приятно, что в топ-50 есть несколько представителей чемпионата России.Материалы по теме В топ молодых дриблёров мира попали игроки РПЛ. Талант «Краснодара» почти на уровне Хвичи! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит26 20 4 2 68-15 64 82.1
2 ЦСКА26 15 6 5 48-24 51 65.4
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М26 14 7 5 57-35 49 62.8
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар26 12 6 8 55-42 42 53.8
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург26 12 3 11 49-50 39 50.0
9 Сочи25 10 4 11 35-45 34 45.3
10 Локомотив М25 9 5 11 42-42 32 42.7
11 Урал26 7 6 13 27-41 27 34.6
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки26 4 5 17 24-58 17 21.8
16
Зона вылета
Торпедо М26 3 4 19 20-49 13 16.7

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