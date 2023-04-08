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Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
08 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Эвертон, которое состоится 08 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Эвертон
Ливерпуль
23АнглияврДжейсон Стил
6АнглиязщЛеви Колвилл
5АнглиязщЛьюис Данк
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
27ШотландияпзБилли Гилмор
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
7АнглияпзСоломон Марч
22ЯпонияпзКаору Митома
20ПарагвайнпХулио Энсисо
18АнглиянпДэнни Уэлбек
1АнглияврДжордан Пикфорд
3ШотландиязщНатан Паттерсон
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
8БельгияпзАмаду Онана
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
АнглияШон Дайч
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

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