Фулхэм - Лестер Сити 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лестер Сити, которое состоится 08 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Лестер Сити
Лестер
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Олуватосин Адарабиойо
|31
|зщ
|Исса Диоп
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|10
|пз
|Томас Кейрни
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
|31
|вр
|Даниэль Иверсен
|27
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Ваут Фас
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|33
|зщ
|Люк Томас
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|42
|пз
|Бубакари Сумаре
|7
|пз
|Харви Барнс
|25
|пз
|Онинье Ндиди
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Марку Силва
|Дин Смит
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|80.4
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83-39
|81
|77.1
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|18
|11
|5
|61-29
|65
|63.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|34
|19
|6
|9
|49-41
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|59.0
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|54.3
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|57.3
|8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|51.4
|9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|47.6
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|44.1
|11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|41.2
|12
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|38.1
|13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|38.1
|14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|37.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38-50
|37
|35.2
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|29.4
|17
|Лидс Юнайтед
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|29.4
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|28.4
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|23.5