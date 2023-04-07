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Удинезе - Сампдория 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
08 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Удинезе
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Сампдория, которое состоится 08 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Сампдория
Генуя
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
13ИталиязщИйенома Удогие
2ИрландиязщФести Эбоселе
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
37АргентинапзРоберто Перейра
30Северная МакедониянпИлия Несторовски
30ИталияврНикола Равалья
4ГерманиязщКорай Гюнтер
5ГрециязщМариос Ойконому
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
80ФранцияпзМикаэль Кюизанс
7СербияпзФилип Джуричич
23ИталиянпМаноло Габбьядини
Главные тренеры
ИталияАндреа Соттиль
СербияДеян Станкович
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
10 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
11 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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