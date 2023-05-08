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Арока - Порту 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
08 Мая 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 31-й тур
Арока
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Порту, которое состоится 08 Мая 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Порту
Порту
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика31 26 2 3 72-17 80 86.0
2 Порту30 23 4 3 63-19 73 81.1
3 Брага31 23 2 6 66-26 71 76.3
4 Спортинг31 21 4 6 65-28 67 72.0
5 Арока30 13 9 8 33-34 48 53.3
6 Витория Гимарайнш31 14 5 12 32-36 47 50.5
7 Фамаликан30 13 3 14 34-39 42 46.7
8 Шавиш30 10 10 10 30-34 40 44.4
9 Каза Пия31 11 7 13 28-35 40 43.0
10 Боавишта31 11 7 13 37-49 40 43.0
11 Визела31 11 6 14 33-35 39 41.9
12 Риу Аве31 10 9 12 33-37 39 41.9
13 Портимоненсе31 10 4 17 24-40 34 36.6
14 Жил Висенте31 8 7 16 28-39 31 33.3
15 Эшторил31 8 4 19 26-46 28 30.1
16 Маритиму31 6 5 20 29-58 23 24.7
17 Пасуш де Феррейра31 5 5 21 23-56 20 21.5
18 Санта-Клара31 4 7 20 22-50 19 20.4

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