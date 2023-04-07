Эмполи - Салернитана 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
08 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Салернитана, которое состоится 08 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Салернитана
Салерно
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|18
|пз
|Рэзван Марин
|25
|пз
|Филиппо Бандинелли
|11
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|28
|пз
|Николо Камбьяги
|35
|нп
|Томмазо Бальданци
|19
|нп
|Франческо Капуто
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|15
|зщ
|Виллиам Трост-Эконг
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|10
|пз
|Тонни де Вильена
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|29
|нп
|Булайе Диа
|99
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Паулу Соуза
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|56.9
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|10
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|11
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|30.4
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|26.5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2