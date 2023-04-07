02:30 ()
Свернуть список

Эмполи - Салернитана 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
08 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия)
Эмполи
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Салернитана, которое состоится 08 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Салернитана
Салерно
13ИталияврГульельмо Викарио
24НигериязщТайронн Эбюэхи
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
28ИталияпзНиколо Камбьяги
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
15НигериязщВиллиам Трост-Эконг
98ИталиязщЛоренцо Пирола
30ИталиязщПаскуале Маццокки
6ФранциязщСаломон Самбья
10НидерландыпзТонни де Вильена
18МалипзЛассана Кулибали
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
99ПольшанпКшиштоф Пёнтек
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ПортугалияПаулу Соуза
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
10 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
11 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close