Сассуоло - Болонья 08 Мая прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
08 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 08 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Болонья
Болонья
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|14
|зщ
|Кевин Бонифаци
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|50
|зщ
|Андреа Камбьязо
|8
|пз
|Николас Домингес
|30
|пз
|Йерди Схаутен
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|20
|пз
|Михел Эбишер
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|99
|нп
|Муса Барроу
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Тьяго Мотта
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|56.9
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|10
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|11
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|45.5
|12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|43.4
|13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|43.4
|14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|35.4
|15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|35.4
|16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|30.4
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|26.5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|17.2