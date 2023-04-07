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Сассуоло - Болонья 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
08 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 34-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Сассуоло
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Болонья, которое состоится 08 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Болонья
Болонья
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
16ИталияпзДавиде Фраттези
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
92ФранциянпГрегоре Дефрель
45ФранциянпАрман Лорьенте
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
14ИталиязщКевин Бонифаци
26КолумбиязщДжон Лукуми
50ИталиязщАндреа Камбьязо
8АргентинапзНиколас Домингес
30НидерландыпзЙерди Схаутен
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
Главные тренеры
ИталияАлессио Дионизи
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
10 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
11 Болонья33 12 9 12 42-43 45 45.5
12 Удинезе33 10 13 10 43-41 43 43.4
13 Сассуоло33 12 7 14 40-49 43 43.4
14 Салернитана33 7 14 12 41-54 35 35.4
15 Эмполи33 8 11 14 29-43 35 35.4
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория33 3 8 22 20-59 17 17.2

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