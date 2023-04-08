02:30 ()
Свернуть список

Ноттингем Форест - Саутгемптон 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
08 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ноттингем Форест
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Саутгемптон, которое состоится 08 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Саутгемптон
Саутгемптон
12Коста-РикаврКейлор Навас
4АнглиязщДжо Уорролл
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
5БельгияпзОрел Мангала
21СенегалпзШейку Куйяте
32БразилияпзРенан Лоди
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
9НигериянпТайво Авонийи
20УэльснпБреннан Джонсон
1АнглияврАлекс Маккарти
6ХорватиязщДуе Чалета-Цар
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
3АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
20ГанапзКамал Сулемана
26АргентинапзКарлос Алькарас
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион32 16 7 9 62-40 55 57.3
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм34 13 6 15 45-46 45 44.1
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Лестер Сити34 8 6 20 46-59 30 29.4
17 Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
18
Зона вылета
Ноттингем Форест34 7 9 18 30-62 30 29.4
19
Зона вылета
Эвертон34 6 11 17 27-52 29 28.4
20
Зона вылета
Саутгемптон34 6 6 22 28-60 24 23.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close