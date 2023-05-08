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Рух - Ингулец 08 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
08 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 25-й тур
Рух В
Ингулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Ингулец, которое состоится 08 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
УкраинаСергей Иванович Ковалец
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр25 18 6 1 58-18 60 80.0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-124 18 3 3 55-20 57 79.2
3
Квалификация Лиги конференций
Заря24 16 4 4 49-28 52 72.2
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К24 14 5 5 36-20 47 65.3
5 Александрия24 9 11 4 36-29 38 52.8
6 Кривбасс24 9 5 10 21-27 32 44.4
7 Ворскла24 8 6 10 29-33 30 41.7
8 Колос24 8 6 10 20-27 30 41.7
9 Металлист 192524 5 12 7 20-35 27 37.5
10 Ингулец24 7 6 11 20-26 27 37.5
11 Черноморец25 6 8 11 27-34 26 34.7
12 Верес24 6 6 12 30-37 24 33.3
13 Минай24 5 8 11 17-28 23 31.9
14 Металлист25 5 7 13 26-44 22 29.3
15
Зона вылета
Рух В24 4 9 11 23-35 21 29.2
16
Зона вылета
Львов25 3 4 18 18-44 13 17.3

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