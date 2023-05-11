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Рома - Байер 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Рома
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Байер, которое состоится 11 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим, Италия
Байер
Леверкузен, Германия
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
3БразилиязщРожер Ибаньес
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
4ИталияпзБриан Кристанте
59ПольшапзНикола Залевский
52ИталияпзЭдоардо Бове
8СербияпзНеманья Матич
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5НидерландызщМитчел Баккер
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
19ФранциянпМусса Диаби
27ГерманиянпФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияХаби Олано Алонсо
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Рассказываем, кого из соотечественников стоит ждать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.Материалы по теме Восемь российских игроков и Черчесов попадут в еврокубки? Семеро могут оказаться в ЛЧ! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги Европы: «Рома» — «Байер». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
1 : 0
Рома
Фейеноорд
4 : 1 ДВ
1
1
2
4
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
2 : 2
Севилья
Манчестер Юнайтед
3 : 0
0
1
2
5
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
1 : 0
Спортинг
Ювентус
1 : 1
1
0
2
1
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
1 : 1
Юнион
Байер
1 : 4
1
0
5
2
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус
Севилья
11.05
Севилья
Ювентус
18.05
0
0
0
0
SF2
 Рома (Италия)
Байер (Германия)
Рома
Байер
11.05
Байер
Рома
18.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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