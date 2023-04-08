Днепр-1 - Александрия 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
11 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
Остановлен
0 : 0
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Александрия, которое состоится 11 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр
Александрия
Александрия
|93
|вр
|Макс Валеф
|3
|зщ
|Владимир Адамюк
|6
|зщ
|Габриэл Бузанелло
|39
|зщ
|Александр Сваток
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|29
|пз
|Александр Назаренко
|18
|пз
|Руслан Бабенко
|34
|пз
|Владимир Танчик
|8
|пз
|Александр Пихаленок
|7
|нп
|Артём Довбик
|22
|нп
|Валентин Рубчинский
|1
|вр
|Валентин Горох
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|29
|зщ
|Андрей Цуриков
|14
|зщ
|Максим Дьячук
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
|37
|пз
|Сергей Рыбалка
|27
|пз
|Александр Демченко
|20
|пз
|Артём Шулянский
|10
|пз
|Максим Третьяков
|6
|пз
|Кирилл Ковалец
|17
|нп
|Олег Кожушко
Запасные
|33
|вр
|Валерий Юрчук
|12
|вр
|Яков Канарейкин
|99
|зщ
|Gabriel Gomes Ferreira
|2
|зщ
|Никита Кононов
|15
|зщ
|Сергей Логинов
|10
|пз
|Фарес Балули
|25
|пз
|Игорь Когут
|9
|нп
|Алексей Гуцуляк
|31
|вр
|Олег Билык
|2
|зщ
|Александр Мельник
|66
|зщ
|Валерий Бондаренко
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|95
|пз
|Эмиль Мустафаев
|6
|пз
|Кирилл Дришлюк
|30
|пз
|Юрий Копина
|15
|пз
|Викентий Волошин
|8
|пз
|Артур Авагимян
|73
|нп
|Богдан Кобзарь
|79
|Georgiy Yermakov
|18
|Denys Kostyshyn
Главные тренеры
|Александр Кучер
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|25
|18
|6
|1
|58-18
|60
|80.0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|57
|79.2
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|55
|73.3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|25
|15
|5
|5
|37-20
|50
|66.7
|5
|Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|38
|52.8
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|33
|44.0
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|32
|42.7
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|30
|40.0
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|27
|36.0
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|27
|36.0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|26
|34.7
|12
|Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|34.7
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|24
|32.0
|14
|Рух В
|25
|5
|9
|11
|26-35
|24
|32.0
| 15
Зона вылета
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|22
|29.3
| 16
Зона вылета
|Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|13
|17.3