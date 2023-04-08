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Днепр-1 - Александрия 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
11 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
Днепр-1
Остановлен
0 : 0
Александрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Александрия, которое состоится 11 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр-1
      Днепр
      Александрия
      Александрия
      93БразилияврМакс Валеф
      3УкраиназщВладимир Адамюк
      6БразилиязщГабриэл Бузанелло
      39УкраиназщАлександр Сваток
      5УкраиназщЭдуард Сарапий
      29УкраинапзАлександр Назаренко
      18УкраинапзРуслан Бабенко
      34УкраинапзВладимир Танчик
      8УкраинапзАлександр Пихаленок
      7УкраинанпАртём Довбик
      22УкраинанпВалентин Рубчинский
      1УкраинаврВалентин Горох
      4УкраиназщВладислав Бабогло
      29УкраиназщАндрей Цуриков
      14УкраиназщМаксим Дьячук
      11УкраиназщДенис Мирошниченко
      37УкраинапзСергей Рыбалка
      27УкраинапзАлександр Демченко
      20УкраинапзАртём Шулянский
      10УкраинапзМаксим Третьяков
      6УкраинапзКирилл Ковалец
      17УкраинанпОлег Кожушко
      Запасные
      33УкраинаврВалерий Юрчук
      12УкраинаврЯков Канарейкин
      99БразилиязщGabriel Gomes Ferreira
      2УкраиназщНикита Кононов
      15УкраиназщСергей Логинов
      10ФранцияпзФарес Балули
      25УкраинапзИгорь Когут
      9УкраинанпАлексей Гуцуляк
      31УкраинаврОлег Билык
      2УкраиназщАлександр Мельник
      66УкраиназщВалерий Бондаренко
      24УкраиназщАлександр Мартынюк
      95УкраинапзЭмиль Мустафаев
      6УкраинапзКирилл Дришлюк
      30УкраинапзЮрий Копина
      15УкраинапзВикентий Волошин
      8УкраинапзАртур Авагимян
      73УкраинанпБогдан Кобзарь
      79УкраинаGeorgiy Yermakov
      18УкраинаDenys Kostyshyn
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      УкраинаРуслан Петрович Ротань
      История личных встреч
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр25 18 6 1 58-18 60 80.0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-124 18 3 3 55-20 57 79.2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря25 17 4 4 52-28 55 73.3
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К25 15 5 5 37-20 50 66.7
      5 Александрия24 9 11 4 36-29 38 52.8
      6 Колос25 9 6 10 21-27 33 44.0
      7 Кривбасс25 9 5 11 21-28 32 42.7
      8 Ворскла25 8 6 11 29-35 30 40.0
      9 Металлист 192525 5 12 8 20-38 27 36.0
      10 Ингулец25 7 6 12 20-29 27 36.0
      11 Черноморец25 6 8 11 27-34 26 34.7
      12 Минай25 6 8 11 19-28 26 34.7
      13 Верес25 6 6 13 30-38 24 32.0
      14 Рух В25 5 9 11 26-35 24 32.0
      15
      Зона вылета
      		Металлист25 5 7 13 26-44 22 29.3
      16
      Зона вылета
      		Львов25 3 4 18 18-44 13 17.3

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