01:06 ()
Свернуть список

Мальорка - Кадис 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
12 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Мальорка
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Кадис, которое состоится 12 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кадис
Кадис
1СербияврПредраг Райкович
24СловакиязщМартин Вальент
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
6ИспаниязщХосе Копете
15ИспаниязщПабло Маффео
18ИспаниязщХауме Коста
11ИспанияпзМану Морланес
4ИспанияпзИньиго Руис
14ИспанияпзДани Родригес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
17АргентинапзГонсало Эскаланте
4ИспанияпзРубен Алькарас
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
Главные тренеры
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
CIES выкатил новую работу, в которой определил 200 самых перспективных игроков планеты до 20 лет.Материалы по теме Пиняев — в топе самых перспективных игроков мира до 20 лет. Но из РПЛ он не единственный 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Мальорка» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона33 13 8 12 52-46 47 47.5
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
10 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка33 11 8 14 32-37 41 41.4
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис33 8 11 14 26-49 35 35.4
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close