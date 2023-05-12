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Ланс - Реймс 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
12 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 35-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ланс
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Реймс, которое состоится 12 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Реймс
Реймс
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
94ФранцияврЙеванн Диуф
32БельгиязщТомас Фоке
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
5МароккозщЮнис Абдельхамид
25БельгиязщТибо де Смет
17СенегалпзДион Лопи
21НидерландыпзАзор Матусива
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
70ФранцияпзАлексис Флипс
39ЯпониянпДзюня Ито
29АнглиянпФоларин Балогун
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ34 25 3 6 79-35 78 76.5
2
Лига чемпионов
Ланс34 21 9 4 57-26 72 70.6
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель34 21 7 6 62-34 70 68.6
4
Лига Европы
Монако34 19 7 8 68-51 64 62.7
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль34 17 8 9 60-41 59 57.8
6 Ренн34 17 5 12 56-38 56 54.9
7 Лион34 16 8 10 57-41 56 54.9
8 Ницца34 13 12 9 42-32 51 50.0
9 Лорьян34 14 9 11 48-46 51 50.0
10 Реймс34 12 14 8 41-35 50 49.0
11 Клермон34 14 8 12 37-44 50 49.0
12 Монпелье34 13 4 17 56-57 43 42.2
13 Тулуза34 12 6 16 48-55 42 41.2
14 Страсбург34 8 11 15 46-55 35 34.3
15 Брест34 8 11 15 38-50 35 34.3
16 Осер34 8 10 16 32-56 34 33.3
17
Зона вылета
Нант34 6 14 14 35-50 32 31.4
18
Зона вылета
Аяччо34 6 5 23 22-61 23 22.5
19
Зона вылета
Труа34 4 10 20 42-73 22 21.6
20
Зона вылета
Анже34 3 5 26 28-74 14 13.7

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