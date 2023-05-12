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Лацио - Лечче 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Лацио
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Лечче, которое состоится 12 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Лечче
Лечче
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
6БразилияпзМаркос Антонио
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияМарко Барони
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи34 26 5 3 70-23 83 81.4
2
Лига чемпионов
Ювентус34 20 6 8 52-28 66 64.7
3
Лига чемпионов
Лацио34 19 7 8 52-26 64 62.7
4
Лига чемпионов
Интер М34 20 3 11 62-35 63 61.8
5
Лига Европы
Милан34 17 10 7 55-39 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта34 17 7 10 56-41 58 56.9
7 Рома34 17 7 10 45-33 58 56.9
8 Фиорентина34 12 10 12 45-40 46 45.1
9 Удинезе34 11 13 10 45-41 46 45.1
10 Болонья34 12 10 12 43-44 46 45.1
11 Монца34 12 10 12 42-45 46 45.1
12 Торино34 12 10 12 36-39 46 45.1
13 Сассуоло34 12 8 14 41-50 44 43.1
14 Эмполи34 9 11 14 31-44 38 37.3
15 Салернитана34 7 14 13 42-56 35 34.3
16 Лечче34 7 10 17 28-41 31 30.4
17 Верона34 7 9 18 28-51 30 29.4
18
Зона вылета
Специя34 5 12 17 28-56 27 26.5
19
Зона вылета
Кремонезе34 4 12 18 31-59 24 23.5
20
Зона вылета
Сампдория34 3 8 23 20-61 17 16.7

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