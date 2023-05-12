Лацио - Лечче 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Лечче, которое состоится 12 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Лечче
Лечче
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|21
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|6
|пз
|Маркос Антонио
|10
|пз
|Луис Альберто
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|зщ
|Алексис Блен
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|28
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|77
|нп
|Ассан Сесай
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Марко Барони
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|81.4
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|61.8
| 5
Лига Европы
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|59.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|56.9
|7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|56.9
|8
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|45.1
|9
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|45.1
|10
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|45.1
|11
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|45.1
|12
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|45.1
|13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|43.1
|14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|37.3
|15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|34.3
|16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|30.4
|17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|29.4
| 18
Зона вылета
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|26.5
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|23.5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
|16.7