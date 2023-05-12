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Кёльн - Герта 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
12 Мая 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Кёльн
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Герта, которое состоится 12 Мая 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Герта
Берлин
20ГерманияврМарвин Швебе
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
17ГанапзКингсли Шиндлер
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
6ГерманияпзЭрик Мартель
29ГерманияпзЯн Тильман
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
1ДанияврОливер Кристенсен
16АнглиязщДжонджо Кенни
5ХорватиязщФилип Уремович
20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
31ГерманиязщМартон Дардаи
29ФранцияпзЛука Тусар
14БельгиянпДоди Лукебакио
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
24ГерманиянпЙессик Нганкам
19ЧерногориянпСтеван Йоветич
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияСандро Шварц
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария31 19 8 4 83-34 65 69.9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д31 20 4 7 73-40 64 68.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг31 17 6 8 55-37 57 61.3
4
Лига чемпионов
Унион31 16 8 7 44-32 56 60.2
5
Лига Европы
Фрайбург31 16 8 7 46-38 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Байер31 14 6 11 54-43 48 51.6
7 Вольфсбург31 12 10 9 54-43 46 49.5
8 Майнц31 12 9 10 51-46 45 48.4
9 Айнтрахт Ф31 11 10 10 51-49 43 46.2
10 Боруссия М31 10 9 12 46-48 39 41.9
11 Кёльн31 9 11 11 42-49 38 40.9
12 Вердер31 10 5 16 49-60 35 37.6
13 Аугсбург31 9 7 15 40-55 34 36.6
14 Хоффенхайм31 9 5 17 42-52 32 34.4
15 Шальке-0431 7 9 15 31-59 30 32.3
16 Штутгарт31 6 10 15 39-54 28 30.1
17
Зона вылета
Бохум31 8 4 19 33-69 28 30.1
18
Зона вылета
Герта31 6 7 18 37-62 25 26.9

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