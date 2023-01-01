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Словакия - Чехия 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
12 Мая 2023 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Словакия
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия - Чехия, которое состоится 12 Мая 2023 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Чехия
История личных встреч
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Финляндия00
2
1/4 финала
Швеция00
3
1/4 финала
США00
4
1/4 финала
Германия00
5 Дания00
6 Франция00
7 Австрия00
8
Зона вылета
Венгрия00
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Канада00
2
1/4 финала
Чехия00
3
1/4 финала
Швейцария00
4
1/4 финала
Словакия00
5 Латвия00
6 Норвегия00
7 Казахстан00
8
Зона вылета
Словения00

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