Латвия - Канада 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
12 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Латвия - Канада, которое состоится 12 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Канада
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Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 3
1/4 финала
|США
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Германия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Франция
|0
|0
|7
|Австрия
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Венгрия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швейцария
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Словакия
|0
|0
|5
|Латвия
|0
|0
|6
|Норвегия
|0
|0
|7
|Казахстан
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словения
|0
|0