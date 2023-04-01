Химки - Спартак М 13 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Спартак М, которое состоится 13 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|82.1
|2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|65.4
|3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|64.1
|4
|Спартак М
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|62.8
|5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|55.1
|6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|53.8
|7
|Динамо М
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|53.8
|8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|50.0
|9
|Локомотив М
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|44.9
|10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|43.6
|11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|34.6
|12
|Крылья Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|32.1
|13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|30.8
|14
|Пари Нижний Новгород
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|29.5
| 15
Зона вылета
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|21.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|16.7