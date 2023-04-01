23:38 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 мая
Суббота 13 мая
Свернуть список

Зенит - Краснодар 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
13 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Зенит
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Краснодар, которое состоится 13 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Можно ли назвать «Зенит» лучшим клубом в российской истории?Материалы по темеРейтинг «Зенит» Семака, ЦСКА Газзаева, «Локо» Сёмина или «Спартак» 90-х. Какая команда мощнее? 0'У лидера «Зенита» есть уважительная причина для досрочного ухода в отпуск.Материалы по теме Малком может побить рекорд Халка! Но для этого вряд ли хватит одного матча 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит26 20 4 2 68-15 64 82.1
2 ЦСКА26 15 6 5 48-24 51 65.4
3 Ростов26 14 8 4 44-34 50 64.1
4 Спартак М26 14 7 5 57-35 49 62.8
5 Ахмат26 13 4 9 41-34 43 55.1
6 Краснодар26 12 6 8 55-42 42 53.8
7 Динамо М26 12 6 8 44-35 42 53.8
8 Оренбург26 12 3 11 49-50 39 50.0
9 Локомотив М26 10 5 11 45-42 35 44.9
10 Сочи26 10 4 12 35-48 34 43.6
11 Урал26 7 6 13 27-41 27 34.6
12 Крылья Советов26 6 7 13 26-42 25 32.1
13 Факел26 4 12 10 33-45 24 30.8
14 Пари Нижний Новгород26 6 5 15 27-49 23 29.5
15
Зона вылета
Химки26 4 5 17 24-58 17 21.8
16
Зона вылета
Торпедо М26 3 4 19 20-49 13 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close