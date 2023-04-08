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Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
13 Мая 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Лидс Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 13 Мая 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
22ИспанияврХоэль Роблес
2АнглиязщЛюк Эйлинг
25ДаниязщРасмус Кристенсен
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
11АнглияпзДжек Харрисон
4АнглияпзАдам Форшоу
29ИталиянпВильфред Ньонто
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
28АнглияпзДжозеф Уиллок
39БразилияпзБруно Гимарайнс
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
7Бразилиянп Жоэлинтон
14ШвециянпАлександер Исак
8АнглиянпЭнтони Гордон
Главные тренеры
АвстрияРене Марич
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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