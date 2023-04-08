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Кристал Пэлас - Борнмут 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Кристал Пэлас
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Борнмут, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Борнмут
Борнмут
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
9ГананпДжордан Айю
11Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
18УругвайзщМатиас Винья
8КолумбияпзХефферсон Лерма
4АнглияпзЛьюис Кук
29ДанияпзФилип Биллинг
10ШотландияпзРайан Кристи
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
АнглияРой Ходжсон
ВеликобританияГари О'Нил
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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