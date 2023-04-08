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Челси - Ноттингем Форест 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Челси
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Ноттингем Форест, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1ИспанияврКепа Аррисабалага
14АнглиязщТрево Чалоба
6БразилиязщТьяго Силва
4ФранциязщБенуа Бадьяшиль
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
7ФранцияпзН'Голо Канте
5АргентинапзЭнцо Фернандес
23АнглияпзКонор Галлахер
29ГерманияпзКай Хаверц
31АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
17АнглиянпРахим Стерлинг
12Коста-РикаврКейлор Навас
24Кот-д'ИвуарзщСерж Орье
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
32БразилияпзРенан Лоди
22АнглияпзРайан Йейтс
5БельгияпзОрел Мангала
28Бразилияпз Данило
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
9НигериянпТайво Авонийи
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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