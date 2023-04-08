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Саутгемптон - Фулхэм 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Саутгемптон
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Фулхэм, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Фулхэм
Лондон
1АнглияврАлекс Маккарти
35ПольшазщЯн Беднарек
4БразилиязщЛянцо Силвейра
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
3АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
20ГанапзКамал Сулемана
26АргентинапзКарлос Алькарас
12НигериянпПол Онуачу
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
31ФранциязщИсса Диоп
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
10ШотландияпзТомас Кейрни
20Бразилиянп Виллиан
9СербиянпАлександр Митрович
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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