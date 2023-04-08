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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
13 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
25АнглиянпДжейдон Санчо
9ФранциянпАнтони Марсьяль
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
27ПортугалияпзМатеус Нунес
5ГабонпзМарио Лемина
8ПортугалияпзРубен Невеш
7ПортугалиянпПедру Нету
12БразилиянпМатеус Кунья
29ИспаниянпДиего Коста
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Изучаем главных талантов Чемпионшипа, за которыми нужно следить в плей-офф.Материалы по теме Будущее АПЛ. Таланты Чемпионшипа, за которыми нужно следить в плей-офф 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити34 26 4 4 89-31 82 80.4
2
Лига чемпионов
Арсенал35 25 6 4 83-39 81 77.1
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед34 18 11 5 61-29 65 63.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед34 19 6 9 49-41 63 61.8
5
Лига Европы
Ливерпуль35 18 8 9 67-42 62 59.0
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур35 17 6 12 64-57 57 54.3
7 Брайтон энд Хоув Альбион33 16 7 10 63-45 55 55.6
8 Астон Вилла35 16 6 13 46-43 54 51.4
9 Брентфорд35 12 14 9 52-45 50 47.6
10 Фулхэм35 14 6 15 50-49 48 45.7
11 Челси34 11 9 14 34-39 42 41.2
12 Кристал Пэлас35 10 10 15 35-46 40 38.1
13 Вулверхэмптон35 11 7 17 30-50 40 38.1
14 Борнмут35 11 6 18 37-67 39 37.1
15 Вест Хэм Юнайтед35 10 7 18 38-50 37 35.2
16 Ноттингем Форест35 8 9 18 34-65 33 31.4
17 Эвертон35 7 11 17 32-53 32 30.5
18
Зона вылета
Лестер Сити35 8 6 21 49-64 30 28.6
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед35 7 9 19 44-69 30 28.6
20
Зона вылета
Саутгемптон35 6 6 23 31-64 24 22.9

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