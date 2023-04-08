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Реал Сосьедад - Жирона 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
13 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Реал Сосьедад
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Жирона, которое состоится 13 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Жирона
Жирона
1ИспанияврАлекс Ремиро
18ИспаниязщАндони Горосабель
20ИспаниязщХон Пачеко
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
21ИспанияпзДавид Сильва
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
16ИспаниязщХавьер Эрнандес
5ИспанияпзДавид Лопес
19Бразилияпз Рейниер
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
7УругвайнпКристиан Стуани
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона33 13 8 12 52-46 47 47.5
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
10 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка33 11 8 14 32-37 41 41.4
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис33 8 11 14 26-49 35 35.4
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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