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Осасуна - Альмерия 13 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
13 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 34-й тур
Главный судья: Антонио Лаос (Валенсия, Испания);
Осасуна
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Альмерия, которое состоится 13 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Альмерия
Альмерия
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
16ИспанияпзМой Гомес
15ИспаниянпРубен Пенья
9АргентинанпЧими Авила
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
17ИспанияпзАлехандро Посо
6Испанияпз Сезар
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона33 26 4 3 60-11 82 82.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М33 21 6 6 60-26 69 69.7
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид33 21 5 7 69-32 68 68.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад33 18 7 8 43-29 61 61.6
5
Лига Европы
Вильярреал33 16 6 11 47-34 54 54.5
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис33 15 7 11 40-37 52 52.5
7 Жирона33 13 8 12 52-46 47 47.5
8 Атлетик Б33 13 8 12 43-33 47 47.5
9 Райо Вальекано33 12 10 11 40-42 46 46.5
10 Осасуна33 12 8 13 29-35 44 44.4
11 Севилья33 12 8 13 41-49 44 44.4
12 Мальорка33 11 8 14 32-37 41 41.4
13 Сельта33 10 9 14 38-46 39 39.4
14 Альмерия33 10 6 17 42-58 36 36.4
15 Кадис33 8 11 14 26-49 35 35.4
16 Вальядолид33 10 5 18 30-57 35 35.4
17 Валенсия33 9 7 17 36-40 34 34.3
18
Зона вылета
Хетафе33 8 10 15 30-42 34 34.3
19
Зона вылета
Эспаньол33 7 10 16 40-56 31 31.3
20
Зона вылета
Эльче33 3 7 23 25-64 16 16.2

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